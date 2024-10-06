Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1721 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,29 - 3,96 гр
- Диаметр 19 - 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1721
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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