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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1721 года. Год смешанный "17K1" (Россия, Петр I)

Разновидность: Год смешанный "17K1"

Аверс монеты - Полушка 1721 года Год смешанный "17K1" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка 1721 года Год смешанный "17K1" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1721
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1721 года. Год смешанный "17K1". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 RUB. Торги состоялись 15 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1721 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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