Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 27000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

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