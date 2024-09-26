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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: С ветвью на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" С ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках" С ветвью на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨКА (1721)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 27000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
11446 $
Цена в валюте аукциона 990000 RUB
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина ҂АΨКА (1721) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1721 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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