Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: С ветвью на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨКА (1721)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨКА (1721) года "Портрет в наплечниках". С ветвью на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 835 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 27000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (12)
- Frühwald (1)
- Gorny & Mosch (14)
- Grün (1)
- Heritage (6)
- Heritage Eur (1)
- Hermes Auctions (1)
- Hess Divo (1)
- Höhn (1)
- Katz (12)
- Künker (24)
- MDC Monaco (1)
- Naumann (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (7)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (8)
- Rauch (1)
- Rhenumis (1)
- Roma Numismatics (2)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- WAG (3)
- WCN (1)
- Wormser Auktionshaus (1)
- Александр (26)
- Знак (3)
- Империя (13)
- Имперская монета (10)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (7)
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
11446 $
Цена в валюте аукциона 990000 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF20 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи Полтина 1721 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск