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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1721 года. Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

Аверс монеты - Полушка 1721 года Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка 1721 года Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1721
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (128) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1721 года. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Россия Полушка 1721 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия Полушка 1721 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка 1721 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полушка 1721 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1721 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1721 на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полушка 1721 на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1721 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1721 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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