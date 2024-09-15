Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1721 года. Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год 1721
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (128) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1721 года. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Сохранность XF
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