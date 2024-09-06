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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨКА (1721) года. Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - Полушка ҂АΨКА (1721) года Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨКА (1721) года Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨКА (1721)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨКА (1721) года. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе SINCONA AG за 350 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Haljak Coin Auction (1)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (1)
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 350 CHF

Где продать?

Для продажи Полушка 1721 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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