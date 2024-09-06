Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨКА (1721) года. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨКА (1721)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨКА (1721) года. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе SINCONA AG за 350 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
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- Haljak Coin Auction (1)
- RedSquare (1)
- SINCONA (1)
Где продать?
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