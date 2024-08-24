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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1721 года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1721 года Новодел - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка 1721 года Новодел - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1721
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1721 года. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
Россия Полушка 1721 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Россия Полушка 1721 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
764 $
Цена в валюте аукциона 764 USD
Россия Полушка 1721 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
1361 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Россия Полушка 1721 на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1721 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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