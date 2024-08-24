Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1721 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год 1721
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1721 года. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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