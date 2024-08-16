Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨКА (1721) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨКА (1721)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨКА (1721) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе SINCONA AG за 225 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Katz (4)
- Kroha (1)
- Rare Coins (13)
- RedSquare (6)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полушка 1721 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск