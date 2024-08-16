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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨКА (1721) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - Полушка ҂АΨКА (1721) года НД Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨКА (1721) года НД Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨКА (1721)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨКА (1721) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе SINCONA AG за 225 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (4)
  • Kroha (1)
  • Rare Coins (13)
  • RedSquare (6)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨКА (1721) НД на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1721 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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