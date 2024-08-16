Полушка ҂АΨКА (1721) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨКА (1721) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе SINCONA AG за 225 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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