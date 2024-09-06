Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,13 гр
- Диаметр 16 - 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨI (1710)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Александр за 550 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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