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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 16 - 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨI (1710)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Александр за 550 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1710 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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