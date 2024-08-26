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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1718 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

Аверс монеты - Полушка 1718 года НД Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка 1718 года НД Год арабский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1718
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1718 года со знаком НД. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Имперская монета за 1500 RUB. Торги состоялись 19 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полушка 1718 НД на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия Полушка 1718 НД на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность F12
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Полушка 1718 НД на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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