Полушка 1718 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1718 года со знаком НД. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Имперская монета за 1500 RUB. Торги состоялись 19 января 2021.

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