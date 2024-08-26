Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1718 года НД. Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год 1718
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1718 года со знаком НД. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Имперская монета за 1500 RUB. Торги состоялись 19 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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