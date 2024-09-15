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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨИI (1718) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - Полушка ҂АΨИI (1718) года НД Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨИI (1718) года НД Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨИI (1718) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Редкие Монеты за 420 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨИI (1718) НД на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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