Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨИI (1718) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨИI (1718) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Редкие Монеты за 420 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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