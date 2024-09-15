Полушка ҂АΨИI (1718) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨИI (1718) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Редкие Монеты за 420 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность UNC (2) AU (7) XF (5) VF (23) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU55 (3) AU50 (2) VF35 (1) DETAILS (2) BN (5) Сервис NGC (6) ННР (2)

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