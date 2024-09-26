Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1720 года. Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год 1720
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (166) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1720 года. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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