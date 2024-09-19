Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨS (1706) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,13 гр
- Диаметр 16 - 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨS (1706)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨS (1706) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF30 BN
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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