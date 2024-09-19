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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨS (1706) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨS (1706) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨS (1706) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 16 - 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨS (1706)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨS (1706) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF30 BN
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨS (1706) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1706 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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