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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1706 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706)
Средняя цена 140000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) Новодел. Серебро
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) Новодел. Медь
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨS (1706) Портрет образца 1706 года
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨS (1706) Портрет образца 1706 года Новодел
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Гривенник ҂АΨS (1706) М
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 2
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