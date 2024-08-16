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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года. Серебро (Россия, Петр I)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,47 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год ҂АΨS (1706)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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