Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨS (1706)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF25
Цена
9721 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1734 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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