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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨS (1706)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF25
Цена
9721 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1734 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40 RNGA
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1706 "Портрет образца 1706 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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