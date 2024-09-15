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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨS (1706) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨS (1706) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨS (1706) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨS (1706)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨS (1706) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨS (1706) БК на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1706 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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