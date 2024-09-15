Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨS (1706) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨS (1706)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨS (1706) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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