Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨS (1706)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина ҂АΨS (1706) "Портрет образца 1706 года" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1706 "Портрет образца 1706 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1706 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск