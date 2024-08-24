Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨS (1706)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨS (1706) года "Портрет образца 1706 года". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Монеты и Медали за 900000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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