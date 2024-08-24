Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨS (1706) года М (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨS (1706) года М - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨS (1706) года М - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨS (1706)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨS (1706) года со знаком М. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Александр (1)
Россия Гривенник ҂АΨS (1706) М на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Гривенник ҂АΨS (1706) М на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
6011 $
Цена в валюте аукциона 439854 RUB
Россия Гривенник ҂АΨS (1706) М на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Гривенник 1706 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1706 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Гривенник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск