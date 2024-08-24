Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨS (1706) года М (Россия, Петр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨS (1706)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨS (1706) года со знаком М. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Александр (1)
Где продать?
Для продажи Гривенник 1706 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск