Гривенник ҂АΨS (1706) года М (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨS (1706) года со знаком М. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

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