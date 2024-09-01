Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года. Новодел. Серебро (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Серебро
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,47 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год ҂АΨS (1706)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года. Новодел. Серебро. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе MDC Monaco за 8000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
3965 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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