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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года. Новодел. Серебро (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Серебро

Аверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года Новодел Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года Новодел Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,47 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год ҂АΨS (1706)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года. Новодел. Серебро. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе MDC Monaco за 8000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
3965 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность UNC
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Heritage - September 15, 2006
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1706 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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