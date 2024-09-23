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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года (Россия, Петр I)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год ҂АΨS (1706)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) года. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе Via GmbH за 130000 EUR. Торги состоялись 27 мая 2024.

Сохранность
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706) на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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