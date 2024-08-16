Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨК (1720) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (74) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨК (1720) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе MS67 за 70000 RUB. Торги состоялись 20 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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