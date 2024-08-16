Полушка ҂АΨК (1720) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨК (1720) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе MS67 за 70000 RUB. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность UNC (6) AU (14) XF (18) VF (25) F (7) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) VF25 (1) DETAILS (1) BN (10) Сервис NGC (8) CGC (2) RNGA (1)

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