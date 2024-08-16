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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨК (1720) года НД. Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - Полушка ҂АΨК (1720) года НД Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨК (1720) года НД Год славянский - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,02 гр
  • Диаметр 13 - 15 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (74) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨК (1720) года со знаком НД. Год славянский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе MS67 за 70000 RUB. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
838 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨК (1720) НД на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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