Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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