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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе MS67 за 55000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF40 BN NGC
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Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
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Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1702 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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