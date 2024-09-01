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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1702 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨΒ (1702)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) ҂АΨΒ (1702)
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨΒ (1702) Малая голова Над головой крест
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨΒ (1702) Малая голова Над головой ничего нет
Средняя цена 45000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨΒ (1702) Большая голова
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨΒ (1702) Большая голова Новодел
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨΒ (1702) Портрет узкий
Средняя цена 67000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) Малая голова Дата "҂ЯΨB"
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) Малая голова Дата "҂АΨB"
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) Малая голова Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) Большая голова Дата "҂ЯΨB"
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) Большая голова Дата "҂АΨB"
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) Новодел
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Гривенник ҂АΨΒ (1702) Малая корона
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Гривенник ҂АΨΒ (1702) Большая корона
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 денег ҂АΨΒ (1702)
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 денег ҂АΨΒ (1702) Новодел
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 12
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