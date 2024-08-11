Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨΒ (1702) года. Малая корона (Россия, Петр I)
Разновидность: Малая корона
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨΒ (1702) года. Малая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 390310 RUB. Торги состоялись 15 августа 2022.
Сохранность
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