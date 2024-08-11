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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨΒ (1702) года. Малая корона (Россия, Петр I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨΒ (1702) года Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨΒ (1702) года Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨΒ (1702) года. Малая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 390310 RUB. Торги состоялись 15 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
6472 $
Цена в валюте аукциона 390310 RUB

Где продать?

Для продажи Гривенник 1702 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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