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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) ҂АΨΒ (1702) года (Россия, Петр I)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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