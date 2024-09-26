Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой ничего нет (Россия, Петр I)
Разновидность: Над головой ничего нет
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Империя за 2200000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
56606 $
Цена в валюте аукциона 4161600 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 9 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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