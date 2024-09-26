Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой ничего нет (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Империя за 2200000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.

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