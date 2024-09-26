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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой ничего нет (Россия, Петр I)

Разновидность: Над головой ничего нет

Аверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" Над головой ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" Над головой ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Империя за 2200000 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
19667 $
Цена в валюте аукциона 16886 EUR
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
56606 $
Цена в валюте аукциона 4161600 RUB
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Империя - December 9, 2011
Продавец Империя
Дата 9 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1702 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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