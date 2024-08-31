Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". "Тип 1701-1705" Дата "҂ЯΨB" (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата "҂ЯΨB"

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" "Тип 1701-1705" Дата "҂ЯΨB" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" "Тип 1701-1705" Дата "҂ЯΨB" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Дата "҂ЯΨB". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Империя за 2900000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (6)
  • Империя (2)
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
5323 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Империя - September 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1702 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1702 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полуполтинник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск