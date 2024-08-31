Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". "Тип 1701-1705" Дата "҂ЯΨB" (Россия, Петр I)
Разновидность: Дата "҂ЯΨB"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Дата "҂ЯΨB". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Империя за 2900000 RUB. Торги состоялись 14 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
5323 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность F
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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