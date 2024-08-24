Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1200000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
12871 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность SP53 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP53 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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