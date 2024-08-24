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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1200000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
12871 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность SP53 PCGS
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU50
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU58
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP53 PCGS
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность SP53 PCGS
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - November 24, 2016
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - November 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 ноября 2016
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1702 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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