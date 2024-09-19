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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 денег ҂АΨΒ (1702) года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 денег ҂АΨΒ (1702) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 10 денег ҂АΨΒ (1702) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 10 денег
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨΒ (1702) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе MDC Monaco за 5200 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
1147 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1302 $
Цена в валюте аукциона 1251 EUR
Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64
Цена
Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
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Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 денег 1702 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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