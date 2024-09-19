Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 денег ҂АΨΒ (1702) года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 10 денег
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨΒ (1702) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе MDC Monaco за 5200 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
1147 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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