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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой крест (Россия, Петр I)

Разновидность: Над головой крест

Аверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" Над головой крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" Над головой крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
16427 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
44000 $
Цена в валюте аукциона 44000 USD
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Империя - December 9, 2011
Продавец Империя
Дата 9 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1702 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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