Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой крест (Россия, Петр I)
Разновидность: Над головой крест
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Над головой крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
16427 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
44000 $
Цена в валюте аукциона 44000 USD
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 9 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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