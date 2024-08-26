Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Дата "҂АΨB" (Россия, Петр I)
Разновидность: Дата "҂АΨB"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Дата "҂АΨB". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе SINCONA AG за 80000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
33580 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
14410 $
Цена в валюте аукциона 1050000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F15 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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