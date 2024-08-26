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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Дата "҂АΨB" (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата "҂АΨB"

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" Дата "҂АΨB" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" Дата "҂АΨB" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Дата "҂АΨB". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе SINCONA AG за 80000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
33580 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
14410 $
Цена в валюте аукциона 1050000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F15 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1702 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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