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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 65000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
12313 $
Цена в валюте аукциона 11000 CHF
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
14286 $
Цена в валюте аукциона 1400000 RUB
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1702 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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