Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 65000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Chaponnière (1)
- Gorny & Mosch (5)
- Heritage (2)
- Katz (2)
- Künker (6)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (3)
- Rauch (2)
- SINCONA (5)
- Stack's (1)
- Александр (12)
- Знак (1)
- Империя (4)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (8)
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
12313 $
Цена в валюте аукциона 11000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
14286 $
Цена в валюте аукциона 1400000 RUB
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VF35 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF35 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Полтина 1702 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск