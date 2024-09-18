Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". "Тип 1701-1705" Дата "҂АΨB" (Россия, Петр I)
Разновидность: Дата "҂АΨB"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Дата "҂АΨB". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
16667 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
34401 $
Цена в валюте аукциона 2500000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1702 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск