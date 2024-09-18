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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". "Тип 1701-1705" Дата "҂АΨB" (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата "҂АΨB"

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" "Тип 1701-1705" Дата "҂АΨB" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" "Тип 1701-1705" Дата "҂АΨB" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Дата "҂АΨB". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
16667 $
Цена в валюте аукциона 1700000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
34401 $
Цена в валюте аукциона 2500000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1702 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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