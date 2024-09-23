Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨΒ (1702) года (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,969)
- Вес 6,94 гр
- Чистого золота (0,2162 oz) 6,7249 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Двойной червонец (2 дуката)
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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