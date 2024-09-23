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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨΒ (1702) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨΒ (1702) года - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨΒ (1702) года - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 6,94 гр
  • Чистого золота (0,2162 oz) 6,7249 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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