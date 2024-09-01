Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨΒ (1702) года. Большая корона (Россия, Петр I)
Разновидность: Большая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨΒ (1702) года. Большая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (3)
- Имперская монета (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1319 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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