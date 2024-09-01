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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨΒ (1702) года. Большая корона (Россия, Петр I)

Разновидность: Большая корона

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨΒ (1702) года Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨΒ (1702) года Большая корона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨΒ (1702) года. Большая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Редкие Монеты за 700000 RUB. Торги состоялись 2 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (2)
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
8989 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1319 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1702 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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