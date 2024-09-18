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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,33 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе SINCONA AG за 325 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rhenumis - September 2, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 2 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨΒ (1702) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1702 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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