Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,33 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨΒ (1702) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе SINCONA AG за 325 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF30 BN NGC
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Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Сохранность VF
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Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
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Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
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Сохранность VF
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Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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