Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". "Тип 1701-1705" Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8031 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 мая 2018
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58 RNGA
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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