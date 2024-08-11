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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". "Тип 1701-1705" Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" "Тип 1701-1705" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова" "Тип 1701-1705" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Малая голова". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8031 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
2346 $
Цена в валюте аукциона 211109 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе MS67 - November 7, 2018
Продавец MS67
Дата 7 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
3332 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе MS67 - May 30, 2018
Продавец MS67
Дата 30 мая 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Малая голова" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1702 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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