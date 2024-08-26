Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Портрет узкий" (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Портрет узкий". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе SINCONA AG за 175000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
22169 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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