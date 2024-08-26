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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Портрет узкий" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Портрет узкий" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Портрет узкий" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨΒ (1702) года "Портрет узкий". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе SINCONA AG за 175000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Портрет узкий" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Портрет узкий" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
22169 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Портрет узкий" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
7515 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Портрет узкий" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Портрет узкий" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Портрет узкий" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Портрет узкий" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Портрет узкий" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина ҂АΨΒ (1702) "Портрет узкий" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1702 "Портрет узкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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