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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Дата "҂ЯΨB" (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата "҂ЯΨB"

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" Дата "҂ЯΨB" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова" Дата "҂ЯΨB" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Большая голова". Дата "҂ЯΨB". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2048 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) "Большая голова" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность F
Цена
******
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