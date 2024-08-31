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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Тип 1702-1705". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Тип 1702-1705" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Тип 1702-1705" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Александр за 8250 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF45 PCGS
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

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