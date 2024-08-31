Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года "Тип 1702-1705". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨΒ (1702) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Александр за 8250 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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