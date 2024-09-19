Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 денег ҂АΨΒ (1702) года (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 10 денег
- Год ҂АΨΒ (1702)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨΒ (1702) года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6084 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.
Сохранность
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