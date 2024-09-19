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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 денег ҂АΨΒ (1702) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 10 денег ҂АΨΒ (1702) года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 10 денег ҂АΨΒ (1702) года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 10 денег
  • Год ҂АΨΒ (1702)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨΒ (1702) года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6084 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • SINCONA (1)
Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 1050 CHF
Россия 10 денег ҂АΨΒ (1702) на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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