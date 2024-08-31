Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1718 года. Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,02 гр
- Диаметр 13 - 15 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год 1718
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (48) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1718 года. Год арабский. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 650 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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