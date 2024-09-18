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Полушка ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨE (1705) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2325 проданному на аукционе Katz Auction за 800 EUR. Торги состоялись 23 марта 2019.
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