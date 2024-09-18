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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 16 - 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Русское Наследие за 50000 RUB. Торги состоялись 10 июля 2022.

Сохранность
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - February 27, 2014
Россия Полушка ҂АΨД (1704) "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" на аукционе Александр - February 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1704 "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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