Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ" (Россия, Петр I)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨД (1704) года "ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Русское Наследие за 50000 RUB. Торги состоялись 10 июля 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 10200 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
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