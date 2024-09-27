Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка ҂АΨSI (1716) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,05 гр
- Диаметр 16 - 19 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полушка
- Год ҂АΨSI (1716)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨSI (1716) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Rare Coins (5)
- RedSquare (3)
- SINCONA (3)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (2)
- Русское Наследие (6)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 11666 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AG DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AG3
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VG8 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полушка 1716 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск