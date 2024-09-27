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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка ҂АΨSI (1716) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полушка ҂АΨSI (1716) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полушка ҂АΨSI (1716) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,05 гр
  • Диаметр 16 - 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полушка
  • Год ҂АΨSI (1716)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка ҂АΨSI (1716) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 11666 RUB
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AG DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AG DETAILS RNGA
Цена
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AG3
Цена
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - February 26, 2021
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - August 16, 2020
Продавец RedSquare
Дата 16 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VG8 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка ҂АΨSI (1716) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1716 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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