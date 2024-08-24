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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1716 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1716 Надпись латинская
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1716 Надпись латинская В меховом плаще с пряжкой
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1716 Надпись латинская Дата "1Г16"
Средняя цена 91000 $
Продажи
0 6
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