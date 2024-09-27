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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨSI (1716) года МДЗ (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года МДЗ - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года МДЗ - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨSI (1716)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком МДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 301 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе MS67 - May 26, 2021
Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) МДЗ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1716 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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