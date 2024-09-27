Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨSI (1716) года МДЗ (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨSI (1716)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком МДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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