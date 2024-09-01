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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨSI (1716) года НДЗ (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года НДЗ - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года НДЗ - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨSI (1716)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком НДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 350 CHF
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF25 BN
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НДЗ на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1716 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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