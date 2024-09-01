Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨSI (1716) года НДЗ (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨSI (1716)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком НДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF25 BN
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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