Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨSI (1716) года НД (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨSI (1716)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Где продать?
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