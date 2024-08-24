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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨSI (1716) года НД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года НД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨSI (1716) года НД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨSI (1716)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨSI (1716) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨSI (1716) НД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1716 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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