Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская" (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,98)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1716
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Александр за 150000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
140011 $
Цена в валюте аукциона 130000 CHF
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
120000 $
Цена в валюте аукциона 120000 USD
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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