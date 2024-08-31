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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская" - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская" - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,98)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1093 oz) 3,4006 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1716
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1716 года "Надпись латинская". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Александр за 150000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CNG (1)
  • Hess Divo (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • Александр (1)
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
140011 $
Цена в валюте аукциона 130000 CHF
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
120000 $
Цена в валюте аукциона 120000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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